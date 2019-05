Ģimenes sporto

Jau astoto gadu pēc kārtas notika novada ģimeņu sporta svētki.

Trešo gadu pēc kārtas par uzvarētājiem kļuva Mazmaču ģimene no Daukstu pagasta. 2.vietā - Maļiku ģimene, 3.vietu izcīnīja Roņu ģimene (abas no Gulbenes). 4.vietu ieguva Glāznieku ģimene no Stāmerienas pagasta, 5.vietā – Blauvu ģimene (Jaungulbene), 6. - Kliederu ģimene no Lizuma pagasta.

Sporta svētkos šogad piedalījās 11 ģimenes no novada pagastiem un pilsētas: Upīšu, Taureņu, Mazmaču, Maļiku, Roņu, Blauvu, Skangaļu, Vasku, Kliederu, Vasiļjevu un Glāznieku ģimenes.

Komandas mērojās spēkiem septiņos sporta veidos: precizitātes sacensībā, šķēršļu joslas pārvarēšanā, jautrajā izbraucienā ar velokartiem, kā arī ģimeņu stafetē, kas risinājās uz piepūšamajām atrakcijām, un citur.