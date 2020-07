No 17. jūlija līdz 10.augustam Gulbenes novada bibliotēkā apskatāma Jāņa Kokareviča darbu izstāde “Pašam būt!”, kura no digitālā formāta pārcēlusies uz telpām. Par to informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste......

(Rakstā ir 864 simboli...)