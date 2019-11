Gūst traumas

Gulbenes novads ◆ Pagājušajā nedēļā kāds 25 gadus vecs vīrietis, krītot no aptuveni divus metrus augstas malkas kaudzes, guvis galvas traumu. Cietušais pārvests uz Vidzemes slimnīcu. Kāds 30 gadus vecs vīrietis Rankas pagastā nokritis pa kāpnēm no otrā stāva un guvis politraumas. Mediķi cietušo nogādājuši Madonas slimnīcā. Lizuma pagastā kādam vīrietim darbā ēvelē tika ierauta roka ar cimdu. Cietušais nogādāts Mikroķirurģijas centrā Rīgā. Cits vīrietis darbā kritis no aptuveni četru metru augstuma un guvis vairāku ķermeņa daļu bojājumus. Mediķi cietušo pārveduši uz Alūksnes slimnīcu. Par to informē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Sniedze Bračka.