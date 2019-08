Iepūš piparu gāzi, apzog atpūtas vietu

No 20.- 22.augustam Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa apkalpojamā teritorijā reģistrēti 14 notikumi, tajā skaitā viens par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā, viens nelaimes gadījums darba vietā, viens nodarījums pret personas dzīvību un veselību, kā arī viens sadzīves rakstura konflikts. 20.augustā saņemta informācija no ārstniecības iestādes par to, ka Gulbenē kādam vīrietim nenoskaidrota persona iepūta acīs piparu gāzi. Policija skaidro notikušā apstākļus. 22.augustā reģistrēts notikums par zādzību 12.augustā, kad Lejasciema pagastā kādā tūrisma atpūtas vietā konstatēts, ka nozagts koka galds un sols. Zaudējumi 250 eiro, uzsākts kriminālprocess.