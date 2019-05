Ieviesīs adopcijas pabalstu

Pieņemti grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, kas paredz jaunu atbalsta mehānismu adoptētājiem – turpmāk par adoptētu bērnu līdz septiņu gadu vecumam vecāki katru mēnesi saņems 107,5 eiro pabalstu. Tādējādi no šā gada jūlija tiks ieviests jauns pabalsta veids – bērna adopcijas pabalsts. Katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai tas būs

25 % apmērā no minimālās mēneša darba algas jeb 107,5 eiro mēnesī. Katram bērnam no septiņiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai pabalsts būs 30 % apmērā no minimālās mēneša darba algas jeb 129 eiro mēnesī. Adopcijas pabalsta piešķiršanu un izmaksu VSAA sāks ne vēlāk kā no 1. oktobra.