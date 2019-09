Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkņi Ērika Logina un Juris Konrāds ar labiem rezultātiem atgriezušies no starptautiskām sacensībām Čehijā, kas notika no 9. līdz 12.septembrim Brno. Par to informē......

(Rakstā ir 967 simboli...)