Izmaiņas vadītāja apliecību iegūšanā

Lai personām atvieglotu Latvijas vadītāja apliecības izmantošanu ārvalstīs, no 2020. gada 1. janvāra CSDD sāks izsniegt arī starptautiskā parauga vadītāja apliecības. To saņemšana būs brīvprātīga, un tās izsniegs papildus pašreizējām Latvijas parauga vadītāja apliecībām. Savukārt no šā gada 1. aprīļa mopēda vadīšanas apliecību jeb AM kategoriju var iegūt, transportlīdzekli vadot arī ceļu satiksmē. Eksāmenu var kārtot līdz 1. oktobrim. Starp autoskolām un CSDD nu ir pilnībā ieviesta elektroniska informācijas apmaiņa par apmācību pabeigušajām personām – tas nozīmē, ka audzēkņiem vairs nevajag iesniegt autoskolas beigšanu apliecinošu dokumentu.