Izmanto remontam un atlīdzībai

Stāmerienas pils uzturēšanai palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. 9300 eiro novirzīti Stāmerienas pils āra tualetes remontdarbiem, solu iegādei un darbinieku atlīdzībai – liecina Gulbenes novada domes 24.septembra sēdes protokols. Pašvaldībā no Valsts kultūrkapitāla fonda saņemts finansējums projektam “Stāmerienas pils. Romantisma meistarklase” - 2500 eiro. Pašvaldības plānotais finansējums šim projektam ir 1550 eiro. 7822 eiro no Stāmerienas muižas pils restaurācijas finansējuma ekonomijas pašvaldība ir novirzījusi Daukstu pagasta pārvaldes jumta siltināšanai un remontdarbiem.