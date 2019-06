Izpilddirektorei nodos lietošanā auto

Gulbenes novads ◆ Individuālā lietošanā amata pienākumu pildīšanas laikā Gulbenes novada pašvaldībā paredzēts nodot izpilddirektorei Lienītei Reinsonei vieglo automašīnu “Volkswagen Jetta”. Deputati par to balsos 27.jūnija domes sēdē. Paredzams, ka šai automašīnai tiks noteikts nobraukuma limits 2750 kilometri mēnesī, kā arī degvielas patēriņa norma 100 kilometru nobraukumam: vasarā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) ir 5,3 litri un ziemā (no 1.novembra līdz 31.martam) 5,8 litri. Ārpus darbalaika un darba pienākumu pildīšanas darba automašīnas stāvvieta būs pie novada pašvaldības administrācijas ēkas – Gulbenē, Ābeļu ielā 2.