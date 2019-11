Izvirza uz stāstnieku konkursa finālu Rīgā

Ranka ◆ Rankas kultūras namā 8.novembrī norisinājās Vidzemes novada stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa”, kurā piedalījās 20 bērni no Rankas, Trikātas, Lubānas, Ērgļiem, Ļaudonas, Cesvaines un Alūksnes. Kultūras nama vadītāja Lāsma Lancmane informē, ka 7.-12.klašu grupā uz stāstnieku konkursa finālu Rīgā, kas notiks 7.decembrī, izvirzīta Justīne Aldersone no Rankas. L.Lancmane piebilst, ka šajā dienā kultūras namā norisinājās arī skolēnu dziesmu un deju svētku repertuāra apguves mēģinājums folkloras kopām, ko vadīja tradicionālās dejas speciāliste Dace Circene no Rīgas. Piedalījās folkloras kopas no Alūksnes, Ļaudonas, Cesvaines, Jaunpiebalgas, kā arī Rankas folkloras kopa “Dzīpariņi”.