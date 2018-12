Jauni zemessargi arī no Gulbenes puses

18.decembrī Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 25. kājnieku bataljona rindas papildināja septiņi jauni zemessargi. Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes sabiedrisko attiecību speciāliste Laima Ķevere “Dzirkstelei” stāsta, ka divi no viņiem ir no Madonas, bet pārējie pieci ir no Gulbenes puses. Svinīgajā zvēresta došanas ceremonijā Gulbenē pie pieminekļa “Par Latvijas brīvību kritušajiem Gulbenes draudzes varoņiem” viņus sveica 25. kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants Ģirts Pintāns. Dodot zvērestu, jaunieši solījās būt uzticīgi Latvijas Republikai, tās Satversmei un likumīgajai valdībai un sargāt savu valsti, tās neatkarību, kā arī veikt zemessarga pienākumus.