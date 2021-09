“Reizēm aiz Covid-19 nodaļas loga varēja redzēt, kā no otras Covid-19 nodaļas ved slimnieku “briesmu ratos” uz to pēdējo mājiņu (morgu – red.), un citi Covid-19 slimnieki, to redzot, vaicāja: diezin, mani arī tā aizvedīs vai tomēr spēšu......

(Rakstā ir 6342 simboli...)