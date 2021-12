Ir skaista ziema. Tāpat kā manā bērnībā Druvienā. Skumji, jo nav vairs daudzu manu mīļo skolotāju, skolasbiedru no tiem laikiem, no “Poruka” skolas. Mūsu fizkultūras skolotājs bija Viesturs Krauklis (no 1948. līdz 1951. gadam). Sporta......

(Rakstā ir 1958 simboli...)