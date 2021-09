Sastāvdaļas● 2,5 kilogrami kabaču● 10 citroni● 2 kilogrami ievārījuma cukura● apmēram 2,5 centimetri ingvera saknes Katru sezonu no kabačiem gatavoju arī ievārījumu un katrreiz to vāru nedaudz citādāk. Šogad no šāda izejvielu daudzuma......

(Rakstā ir 979 simboli...)