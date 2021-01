“Neēd tik daudz konfekšu, dabūsi cukurslimību!” kādreiz bērnībā dzirdējām no vecākiem. Šī ir viena no frāzēm, ko daudzi pārmantojuši un nu lieto savās ģimenēs. Lai arī šogad svētki aizvadīti klusāk un šaurākā lokā, no tradicionālās......

(Rakstā ir 9504 simboli...)