Kādas emocijas raisa jauna mācību gada sākums skolās?

Monta no Gulbenes ◆ No rīta vakar vedu māsu uz skolu - gribējās pat raudāt. Pašai sagribējās atkal mācīties 2.vidusskolā.

Mairita no Gulbenes ◆ Patīk saposušies skaisti skolēni ielās. Manam brālim Valmierā arī jaunais mācību gads sācies.

Līga no Gulbenes ◆ Dēls ir skolojams. Daudz kas jāsagādā mācībām. Dēls pirmajā mācību dienā nesa līdzi rozes.

Guntis no Gulbenes ◆ Atcerēties gribas pašam savas gaitas Gulbenes 2.astoņgadīgajā skolā.