(Turpinās no 14.maija laikraksta)Nokodis pamatīgu gabalu no sātīgās picas, Martinoss to ilgi un nesteidzīgi košļāja. Sapratu, ka nevajag viņu skubināt, tāpēc pievērsos mazdēlam. Kamēr mēs abi iztukšojām iesāktās sulas glāzes, vīrietis bija......

(Rakstā ir 10805 simboli...)