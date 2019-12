Kompensēs zemessarga mācības

Valdība pieņēmusi kārtību, kādā Nacionālie bruņotie spēki (NBS) darba devējiem kompensēs darbiniekam izmaksāto atlīdzību par prombūtni Zemessardzes mācībās. Darba devējam no 1. janvāra ir noteikts pienākums attaisnojošu iemeslu dēļ atbrīvot no pienākumu veikšanas darbinieku zemessargu, kurš piecas dienas pēc kārtas neveic darbu, jo atrodas zemessargu apmācībās, saņemot par to atlīdzību no darba devēja. NBS darba devējam kompensēs darbiniekam izmaksāto atlīdzību ne vairāk kā 50 eiro apmērā par vienu darba dienu vai 6,25 eiro apmērā par vienu darba stundu. Darba devējs kompensāciju var saņemt, ja triju mēnešu laikā tas iesniedz NBS vairākus dokumentus, tostarp iesniegumu par darbiniekam izmaksātās atlīdzības kompensēšanu.