Atbildi pareizi un, iespējams, laimēsi ielūgumu uz cirka šovu.

1. Kur meklējama jēdziena “cirks” izcelsme?

a) Amerikā; b) Senajā Romā; c) Ķīnā.

2. Kurai no Baltijas valstīm jau no seniem laikiem vienīgajai ir sava stacionāra cirka ēka?

3. Cirka vēsturē nozīmīga loma ir Džumbo, kas ar savu uzstāšanos atnesa cirkam lielu peļņu. Kas bija Džumbo?

a) tīģeru dresētājs; b) gorilla; c) zilonis.

Sūti atbildes līdz 1.augustam uz e-pastu “laime@dzirkstele.lv” ar norādi “Cirks”, nogādā laikraksta redakcijā vai nosauc pa tālruni 26136786.