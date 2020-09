Lemj par dzīvokļu rindu

Arī tiesā var vēl panākt, lai īrnieks netiktu izlikts no pašvaldības dzīvokļa parādu dēļ - to pierādījis kāds gulbenietis. Lai arī viņam ir apmēram 2000 eiro parādsaistības par īrēto dzīvokli, tiesā viņš ir panācis, ka pašvaldība viņam ļauj pakāpeniski samaksāt parādu un turpināt īrēt dzīvokli. Šāda situācija atklājās Gulbenes novada domes 24.septembra sēdē. Deputāti no darba kārtības izslēdza šā parādnieka jautājumu. 33 citos gadījumos deputāti lēma gan par reģistrēšanu rindā uz pašvaldības dzīvokli, gan par izslēgšanu no rindas, gan par izīrēšanu un īres līguma pagarināšanu dzīvokļiem Gulbenē un arī lauku teritorijā.