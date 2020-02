Martā mamogrāfs būs trīs reizes

9. un 23.martā Gulbenē, Bērzu ielā 20 (stāvlaukumā), no pulksten 10.00 līdz 17.00 būs iespēja veikt mamogrāfijas izmeklējumus. Par to informē “gulbene.lv”. Mamogrāfiju bez maksas var veikt ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli. Tāpat būs iespējams veikt rentgenu un 3D automātisko krūšu ultrasonogrāfiju. Savukārt 30.martā varēs veikt mamogrāfiju un rentgenu. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 25 431 313 (darbdienās no pulksten 8.00 līdz 18.00). Pakalpojumu nodrošina “MFD Veselības grupa”.