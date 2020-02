Mediķi dodas palīgā

22.februārī no Gulbenes traumpunkta kāds 66 gadus vecs vīrietis ar plaukstas traumu nogādāts Mikroķirurģijas centrā Rīgā. Savukārt 19.februārī 44 gadus vecs vīrietis Gulbenē kritis no malkas grēdas. Viņš guvis gan rokas, gan kājas traumu. Mediķi viņu nogādājuši Alūksnes slimnīcā. Mediķu palīdzība bija nepieciešama arī kādam 38 gadus vecam vīrietim Stāmerienas pagastā. “Kāds atradis viņu mājās. Vīrietim bija viegla ķermeņa atdzišana. Iespējams, ir arī vēl kāda saslimšana. Mediķi viņu aizveda uz Alūksnes slimnīcu,” par to “Dzirkstelei” informē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Sniedze Bračka.