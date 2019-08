Mediķi informē

Gulbenes novads ◆ Pagājušajā nedēļā mediķu palīdzība bija nepieciešama kādam 51 gadu vecam riteņbraucējam Gulbenē, kurš, krītot no riteņa, guvis rokas traumu. Mediķi cietušo nogādājuši Alūksnes slimnīcā. Stāmerienas pagastā kādam 44 gadus vecam vīrietim iedzēlis sirsenis. Viņš gan atteicies no došanās uz slimnīcu. Savukārt kāda 50 gadus veca sieviete, kurai kājā iekodusi čūska, no Gulbenes slimnīcas pārvesta uz Balvu slimnīcu. Par to “Dzirksteli” informē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Sniedze Bračka.