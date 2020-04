Mediķi sniedz palīdzību

Lejasciems ◆ Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Sniedze Bračka “Dzirksteli” informē, ka 21.aprīlī Lejasciema pagastā notika divu automašīnu sadursme, kurā cieta seši cilvēki. Vienu no tiem, 18 gadus vecu jaunieti, mediķi nogādāja Alūksnes slimnīcā. Pārējie no hospitalizācijas atteicās. Savukārt 22.aprīlī Gulbenē roller slēpošanas un biatlona trasē kāds 9 gadus vecs puika, krītot no riteņa, guvis rokas traumu. Mediķi viņu nogādāja Balvu slimnīcā.