Meklē meiteni fantastikas filmai

Pazīstamais režisors Aiks Karapetjans gatavojas uzņemt spēlfilmu, kuras filmēšana paredzēta Alūksnē. Fantastikas filmas sižeta pamatā ir stāsts par lauku māju, kuru pārņēmuši kukaiņi.

“Jaunajai spēlfilmai tiek meklēta maza, drosmīga un temperamentīga aktrise vecumā no 6 līdz 8 gadiem, kurai nav bail no tumsas un patīk fantastikas filmas. Aicinātas pieteikties meitenes no Alūksnes, Balviem un Gulbenes,” informē režisore un skatuves runas pedagoģe Māra Liniņa.

Uz e-pastu “spotcastings@gmail.com” vecākiem jānosūta pieteikums ar īsu meitenes video vizītkarti, fotogrāfijām, vecāku tālruni un dzīvesvietas adresi.