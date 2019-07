Naudas piedziņa – elektroniski

No jūlija dati par parādnieka kontiem kredītiestādēs, kā arī rīkojumi par naudas līdzekļu apķīlāšanu tiek pieprasīti un nosūtīti tikai elektroniskā veidā, izmantojot Valsts informācijas sistēmu. “Vairs nebūs nepieciešams gatavot dokumentus un sūtīt tos pa pastu vai e-pastu,” norāda Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome. Vienai no kredītiestādēm tiesu izpildītājs rīkojumā uzdos saglabāt parādnieka rīcībā naudas summu vienas minimālās mēneša darba algas jeb 430 eiro apmērā. Uzturlīdzekļu piedziņas gadījumā tiek saglabāta puse no vienas minimālās mēneša darba algas – 215 eiro. Ja parādniekam ir atvērti vairāki konti, tad ir svarīgi sadarboties ar zvērinātu tiesu izpildītāju.