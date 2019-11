Neņems vērā četrus mēnešus

Grozījumi ◆ Valdība akceptējusi Labklājības ministrijas izstrādāto likuma “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” grozījumu projektu, kas paredz no 2022. gada bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanā neņemt vērā algu par pēdējiem četriem mēnešiem pirms statusa iegūšanas. Pamatojums – nepieciešams vienkāršot un vienādot sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķinu arī personām, kuras vienlaikus ir gan darba ņēmēja, gan mikrouzņēmuma darbinieka statusā, kā arī ņemot vērā informācijas pieejamību. Ministrija uzskata: nepieciešams likumā noteikt, ka vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka no apdrošinātās personas obligāto iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, to skaitā neiekļaujot pēdējos četrus mēnešus.