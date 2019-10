Neparasts burkāns

Interesants brīnums var izaugt zemē. Par to šogad pārliecinājās arī Tālis no Daukstu pagasta.

Dārzā šis rudens vīru iepriecinājis ar bagātu burkānu ražu, turklāt viens no burkāniem izaudzis neparasts. Līdz šim nekad viņam neesot izaudzis tik liels un amizants burkāns.

“Burkānus dārzā iesēju jau rudenī, un tad pavasarī tie agri izdīgst. Burkānu sēklas nopirku tepat vienā no Gulbenes veikaliem. Šis burkāns sver aptuveni 800 gramus. Būs jāparāda mazbērniem. Nekādas īpašas kopšanas nebija. Tikai tik, cik paravēju, bet neko citu speciāli neesmu darījis. Un tāds izauga! Citā gadā manam brālim sīpols bija izaudzis kilogramu un divsimt gramus smags,” stāsta Tālis.