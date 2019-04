Nodeg Līvānu tipa māja

Gulbenes novads ◆ Naktī uz 29.martu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā pulksten 1.12 tika saņemts izsaukums no Stradu pagasta Stradiem (Palienas), kur dega vienstāva dzīvojamās mājas jumta konstrukcijas un siena 40 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās, no ēkas evakuējās divi cilvēki. Pulksten 3.39 ugunsgrēks tika likvidēts - “Dzirksteli” informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Iedzīvotāji “Dzirkstelei” stāsta, ka nodegusī māja Palienā atrodas redzamā vietā ceļa malā. Kaimiņi jūt līdzi ugunsgrēkā cietušajai ģimenei. Ugunsgrēka iemesli esot neskaidri. Kaimiņi zina teikt, ka it kā ģimene iekūrusi krāsni un devusies pie miera. Laimīgā kārtā mājas saimnieki paši ir izglābušies. Ģimenei esot vēl cita māja, kur mitināties pēc notikušās nelaimes.