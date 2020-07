Nodrošinās agrīnu izvērtējumu

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija virza grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz nodrošināt agrīnu attīstības izvērtējumu un traucējumu diagnostiku visiem bērniem no 1,5 līdz trīs gadu vecumam. Grozījumi noteiks valsts atbildību par savlaicīgu attīstības izvērtējumu un traucējumu diagnostiku visiem bērniem gan vecumā, kad ir iespējas noteikt un vismaz daļēji novērst dažādu veidu attīstības traucējumus, gan uzsākot obligāto izglītību. Pedagoģiski medicīniskās komisijas sniedz atzinumu par bērna attīstības traucējumiem un no tiem izrietošām speciālām vajadzībām tikai no 1. klases un tikai pamatojoties uz nepilngadīgā izglītojamā vecāku, bāriņtiesas iecelto aizbildņu vai aizgādņu iesniegumu vai bāriņtiesas lēmumu.