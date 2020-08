Lejasciema pagastā “Pukstu” māju apkārtnē 29.augustā pulksten 12.00 notiks loka šaušanas sacensības “Pukstu aplis 17”. No pulksten 10.00 līdz 11.45 notiks reģistrācija, piešaude; no pulksten 11.45 – 11.55 - atklāšana. No pulksten 12.00......

