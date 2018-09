Nozog akumulatoru un dīzeļdegvielu

Valsts policija informē, ka 29.augustā pulksten 7.45 kāda uzņēmuma teritorijā no traktora tika nozagts akumulators un no tā bākas - dīzeļdegviela. Policija noskaidro notikušā apstākļus un materiālos zaudējumus. Pagājušas nedēļas laikā Gulbenes novadā ir bijušas vairākas mazas zādzības tirdzniecības veikalos, kur katrā no tām zagts pa alkoholiskā dzēriena pudelei. Tāpat reģistrēti ģimenes un sadzīves konflikti, kas atrisināti ar policijas palīdzību vai arī pirms tās ierašanās.