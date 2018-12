Ozolkalnā mainījies feldšeris

“Ozolkalnā no darba aizgājusi līdzšinējā feldšere. Vai vietā būs cits darbinieks?” “Dzirkstelei” vaicā Beļavas pagasta Ozolkalna iedzīvotāja, kura vēlējusies būt anonīma.

Novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane atbild: “Līdzšinējās feldšeres vietā no 2018.gada 1.decembra Ozolkalna feldšeru-vecmāšu punktā strādā ārsta palīdze Līvija Smirnova.”

Pašvaldības mājaslapā publiskotā informācija liecina ka Ozolkalna feldšeru-vecmāšu punkts Saules iela 8 (tālrunis 64430378, 29437667) darbdienās darbojas no pulksten 9.00 līdz 13.00. Mājas vizītes notiek no pulksten 13.00 līdz 17.00. Pieņemšanas dienas mēnesī precizējamas pa norādītajiem tālruņiem.