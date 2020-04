Pagarinās iecirkņu darbalaiku

Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija atbalstījusi grozījumus Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, kas paredz pašvaldību vēlēšanu laikā pagarināt vēlēšanu iecirkņu darbalaiku tajās trīs dienās, kad vēlētāji var nodot savas balsis glabāšanā. Iecirkņu darbalaiks iepriekšējā balsošanā pirms pašvaldību vēlēšanām plānots trešdienā no pulksten 16.00 līdz 20.00, ceturtdienā no pulksten 9.00 līdz 16.00 un piektdienā no pulksten12.00 līdz 21.00. Līdz šim iecirkņi trešdienā bija atvērti no pulksten 17.00 līdz 20.00, ceturtdienā – no pulksten 9.00 līdz 12.00, bet piektdienā – no pulksten 10.00 līdz 16.00.