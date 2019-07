Palīdzēs sarūpēt vajadzīgo skolai

Gulbenes novads ◆ Lai bērni tiktu nodrošināti ar mācību procesam nepieciešamajiem piederumiem, Gulbenes novada sociālais dienests līdz 31.augustam aicina novadā deklarētās trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes pretendēt uz pabalstu bērna sagatavošanai skolai. Pabalsts paredzēts ģimenēm, kurās ir pamatskolas vecuma bērni, kuri mācās Gulbenes novada vispārējās izglītības mācību iestādēs. Pabalsts ir 30 eiro un tiek piešķirts dāvanu kartes veidā. Ģimenēm sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt minēto pabalstu, kā arī apliecinājums (izziņa no skolas), ka bērns mācās kādā no novada izglītības iestādēm. Šādu kārtību nosaka pašvaldības saistošie noteikumi “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”.