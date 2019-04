Palielinās pabalstu par invalīdu kopšanu

Atbalstīti grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, paredzot no šā gada 1. jūlija par 100 eiro palielināt pabalstu bērniem un pieaugušajiem ar smagiem funkcionāliem veselības traucējumiem kopš bērnības, kuriem nepieciešama īpaša kopšana. Pabalsts no šā gada 1. jūlija plānots 313,43 eiro apmērā mēnesī līdzšinējo 213,43 eiro vietā. Pabalsti par periodu no 1. jūlija tiks pārrēķināti, un starpība tiks izmaksāta līdz šā gada 1. septembrim. Iespēja palielināt atbalstu ģimenēm, kuras diendienā aprūpē gan savus bērnus, gan arī pieaugušos ģimenes locekļus ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem kopš bērnības, rasta, lai mazinātu risku šos cilvēkus ģimenes finansiālās kapacitātes trūkuma dēļ ievietot ilgstošas aprūpes iestādēs.