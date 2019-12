Palielināsies uzturlīdzekļu apmērs

Pieņemti grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) likumā, nosakot uzturlīdzekļu atsaisti no minimālās mēneša darba algas. Izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru noteiks valdība. No UGF šogad uzturlīdzekļi bērnam līdz septiņu gadu vecumam tiek izmaksāti 103,2 eiro apmērā ik mēnesi, nākamgad tie būs 107,5 eiro. Bērnam no septiņu gadu vecuma līdz 21 gadu vecumam pašlaik uzturlīdzekļi tiek izmaksāti 122,50 eiro apmērā ik mēnesi, savukārt no 2020. gada tiks maksāti 129 eiro.