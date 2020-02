Pašvaldības dzīvokļos ir dūmu detektori

Visiem pašvaldības dzīvokļiem ir sarūpēti dūmu detektori. Kopumā ir sarūpēti 1170 dūmu detektori. Šāda informācija izskanēja Gulbenes novada domes 30.janvāra sēdē. Kā zināms, saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem no 1. janvāra gan privātmājās, gan dzīvokļos ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants nosaka, ka par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu: fiziskajām personām - no 30 līdz 280 eiro, juridiskajām personām - no 280 līdz 1400 eiro.