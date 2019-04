Pēc izstāšanās veselības aprūpi neapmaksās

Īslaicīgi uzturoties kādā citā ES dalībvalstī un uzrādot EVAK karti, Latvijas valstspiederīgais var saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko palīdzību tādā pašā apmērā, kā tas tiktu nodrošināts tās valsts iedzīvotājiem. Taču situācija mainīsies – Latvija no valsts budžeta vairs neapmaksās tos veselības aprūpes pakalpojumus, kurus Latvijas valstspiederīgie Lielbritānijā saņems pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Nacionālais veselības dienests atlīdzinās izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri Apvienotajā Karalistē saņemti vai kuru saņemšana uzsākta līdz dienai, kad valsts izstājusies no ES.