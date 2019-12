Piešķir lietošanā automašīnu

Gulbene ◆ Novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim individuālā lietošanā tiek piešķirta automašīna “Toyota Corolla”. Noteikts nobraukuma limits līdz 3500 kilometriem mēnesī, kā arī degvielas patēriņa norma 4,8 litri uz 100 kilometriem vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) un 5,3 litri ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 31.martam). Automašīnas stāvvieta ārpus darba laika ir noteikta Gulbenē, Ābeļu ielā 2. Tika nolemts arī A.Caunītim piešķirt kārtējo atvaļinājumu uz vienu nedēļu - no 4. līdz 10.decembrim. Viņam tiks izmaksāta atvaļinājuma nauda un pabalsts 50 procentu apmērā no mēnešalgas (kura saskaņā ar šā gada 31.janvāra novada domes sēdes lēmumu A.Caunītim ir 2213 eiro pirms nodokļu nomaksas). Tas ir vienreizējs pabalsts gada griezumā.