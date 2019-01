Policija informē

Gulbene ◆ Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka 27.decembrī pulksten 10.00 Gulbenē nenoskaidrots vadītājs iebraucis apgaismes stabā, bojājot to. Vainīgais no notikuma vietas aizbraucis, neziņojot par to likumā noteiktajā kārtībā.