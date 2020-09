Policija informē

Gulbene ◆ Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka 8.septembrī ap pulksten 7.10 Gulbenē, Dzelzceļa ielā, pagaidām nenoskaidrots vadītājs, vadot transportlīdzekli, uzbrauca elektrosadales skapim, to bojājot. Autovadītājs notikuma vietu atstāja, par to neziņojot likumā noteiktajā kārtībā. Skaidrojot apstākļus, konstatēts, ka automašīna ir nozagta Gulbenē no nenožogota laukuma.

Stāmeriena ◆ 9.septembrī pulksten 21.05 Stāmerienas pagastā uz autoceļa Gulbene – Balvi, kāds vīrietis, vadot autobusu, uzbrauca uz ceļa braucamās daļas izskrējušam alnim. Bojāts transportlīdzeklis.