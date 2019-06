Reģistrē 15 jaundzimušos

Gulbenes novads ◆ Dzimtsarakstu nodaļā maijā reģistrēti 15 jaundzimušie – 6 zēni un 9 meitenes. Puisīšiem doti vārdi: Kristers (divas reizes), Niks, Miks, Kārlis un Alekss. Meitenītēm izvēlēti šādi vārdi: Melānija (divas reizes), Enija, Lauma, Alise, Amēlija, Keita, Lilija un Renāte. Maijā reģistrēti 19 aizsaulē aizgājuši cilvēki: miruši 11 vīrieši vecumā no 50 līdz 79 gadiem un 8 sievietes vecumā no 42 līdz 93 gadiem. Maijā reģistrētas 4 laulības: vienas reģistrētas svinīgi ceremoniju zālē, divas – lietišķi darba kabinetā, vienas – Rankas muižā. Laulības slēdzēju vecums ir no 22 līdz 48 gadiem. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.