Reģistrē trīs puikas un desmit meitenes

Gulbenes novads ◆ Jūnijā ir reģistrēti 13 jaundzimušie. Puisīšiem doti vārdi: Artūrs, Raiens, Dominiks. Meitenītēm izvēlēti vārdi: Alise (2 reizes), Marta Alise, Madara, Matilde, Agate, Monta, Letīcija, Amanda, Meldra. Visvairāk jaundzimušo deklarēts Gulbenē - 7 un Lizuma pagastā - 3. Jūnijā sastādīti 13 miršanas reģistri. Miruši 6 vīrieši vecumā no 67 līdz 79 gadiem un 7 sievietes vecumā no 63 līdz 95 gadiem. Noslēgtas 10 laulības, no kurām 3 reģistrētas svinīgi ceremoniju zālē, 3 – lietišķi darba kabinetā, bet 2 ārpus telpām – dzimtas mājās Beļavas pagastā un Rankas pagasta “Lācītēs”, 2 reģistri sastādīti, pamatojoties uz Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja paziņojumu. Laulības slēdzēju vecums ir no 22 līdz 64 gadiem. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.