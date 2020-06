Regulāri kursē ar tvaiku

No Gulbenes uz Alūksni kopš 30.maija katru otro sestdienu pulksten 13.00 kursē bānītis, kuru velk tvaika lokomotīve “Ferdinands”. Arī atpakaļ no Alūksnes tādās reizēs bānītis dodas, kā saka, ar tvaiku. Informācija SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” mājaslapā gan atgādina, ka – jāievēro sociālā distancēšanās un jālieto sejas maskas. Tomēr reizēm “Ferdinands” pilda savus pienākumus arī īpašos gadījumos. Piemēram, 15.jūnijā. “Radījām pamatīgus tvaika mākoņus, jo bija tas gods vizināt no Alūksnes uz Gulbeni Baltijas valstu aizsardzības ministrus ar pavadošajām delegācijām,” komentē SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melders.