Lejasciems ◆ Lejasciemā viens no gada svarīgākajiem notikumiem ir “Šķūnenieku kauss” - divu dienu tradicionālās sporta spēles, kuras notiks rīt. Sportiskais pasākums ir ļoti iecienīts, jo sabrauc sportotāji no visas Latvijas. Viens no......

(Rakstā ir 1065 simboli...)