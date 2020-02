Sacenšas novusā

Beļavas pagasta Ozolkalna kultūras un sporta centrā “Zīļuks” 9.februārī notika Beļavas pagasta atklātā turnīra novusā trešā kārta.

Piedalījās 12 dalībnieki - 9 kungi un 3 dāmas. Par to informē sacensību galvenais tiesnesis Voldemārs Mezītis. Dāmām 1.vietu izcīnīja Vaira Kalniņa no Druvienas, 2.vietā ierindojās Aiga Putne no Ozolkalna, 3.vietā - Sandra Āre (Silmači). Kungiem labākais bija Arnis Tipāns no Lejasciema, 2.vieta - Igoram Bambulim no Ozolkalna, 3.vieta - Andrejam Kondričam no Gulbenes.