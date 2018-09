Lizuma pagasta Beķeru skrejceļā 15.septembrī pulksten 13.00 notiks zirgu rikšošanas sacensības, kuras rīko biedrība “Beķeru rikšotājs” un zemnieku saimniecība “Augstkalni”. Tajās piedalīsies zirgi no Garkalnes novada, no Dagdas, no......

(Rakstā ir 1378 simboli...)