Samazina pabalsta ilgumu

Šogad ir spēkā grozījumi par bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilguma samazināšanu no deviņiem līdz astoņiem kalendārajiem mēnešiem. Ir samazināts arī bezdarbnieka pabalsta apmērs, samazinot izmaksājamo bezdarbnieka pabalsta proporciju par trešo mēnesi no pilna apmēra uz 75 %, par piekto un sesto mēnesi – no 75 % uz 50 %, un par septīto un astoto mēnesi – no 50 % uz 45 % no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta. Savukārt no 2022. gada bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai netiks ņemta vērā alga par pēdējiem četriem mēnešiem pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas. Pārskatot bezdarbnieku pabalstu politiku, tika rasti finanšu līdzekļi, lai paaugstinātu minimālo vecuma pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus personām ar invaliditāti no bērnības.