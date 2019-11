Sevi apliecina brīvās cīņas sportisti

Igaunijas pilsētā Viljandos 9.novembrī notika brīvās cīņas sacensības “Baltijas kauss 2019’”, kurās piedalījās cīkstoņi no Baltijas valstīm, kā arī no Somijas un Ukrainas.

“Gulbenes K.S.P.” sporta klubu pārstāvēja brīvās cīņas sportisti: Sandis Abakoks (svara kategorijā līdz 48 kg), Emīls Rags un Nikass Možaiskis (līdz 23 kg). Lai gan konkurence bija ļoti spēcīga, tomēr visi mūsu cīkstoņi sasniedza pusfinālu. Rezultātā Sandis un Emīls izcīnīja 3.vietu, Nikass - 4.vietu. Par to informē “Gulbenes K.S.P.” pārstāvis Aigars Cīrulis.